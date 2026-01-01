Руският президент Владимир Путин заяви, че Украйна се стреми да предизвика безпокойство сред руското общество чрез удари по енергийни обекти, включително петролни бази и рафинерии.

На среща с представители на правителството Путин каза, че атаките имат за цел да нанесат щети на руската икономика и да създадат „атмосфера на тревога“ в страната. Той определи последиците като временни и заяви, че руската енергийна система остава устойчива.

Коментарите му идват след серия украински атаки с дронове срещу обекти от руската петролна инфраструктура. Според украинския президент Володимир Зеленски Киев е нанесъл удари по две петролни бази в Тверска и Ставрополска област – райони, разположени на стотици километри от фронтовата линия.

Сред атакуваните обекти са съоръженията „Твернефтепродукт“ в Тверска област и депо на „ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт“ в Михайловск, Ставрополски край. Украйна съобщи също за удари по нефтена помпена станция край Уфа и по петролен терминал в Ростовска област.

Множество украински удари по руски нефтохранилища и терминали на 500 км от фронтовата линия

През последните седмици Киев засили атаките срещу руски енергийни обекти, като заявява, че целта е да се ограничат приходите на Москва от петролния сектор и способността ѝ да поддържа военните си операции. Русия обвинява Украйна в атаки срещу гражданска инфраструктура и съобщава за опити за сваляне на украински дронове над свои региони.

На фона на ударите в някои руски региони се появиха съобщения за затруднения с доставките на горива и повишаване на цените на бензина. В социалните мрежи бяха публикувани видеа с дълги опашки на бензиностанции, но мащабът на недостига и причините за него се оценяват различно от руските и украинските източници.

Украинските атаки по енергийни обекти са част от по-широка кампания за удари в дълбочина на руска територия. Москва също продължава системните си атаки срещу украинска енергийна инфраструктура, включително електроцентрали и газови съоръжения.

Петролната индустрия е ключова за руската икономика, тъй като приходите от износ на енергийни ресурси са сред основните източници за бюджета на страната. От началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Украйна постепенно разшири обсега на своите операции, използвайки безпилотни летателни апарати за атаки срещу цели далеч зад фронтовата линия.