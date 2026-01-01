Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли втори удар по една от най-големите петролни рафинерии в руския град Уфа, като определи операцията като част от стратегията за оказване на икономически натиск върху Москва.

В свое изявление Зеленски посочи, че това е вторият успешен удар срещу рафинерията в Уфа – един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. По думите му обектът се намира на повече от 1300 километра от фронтовата линия, което според Киев демонстрира нарастващите възможности на украинските далекобойни дронове.

Президентът съобщи още, че украинските сили са поразили и стратегически обект на руския военно-промишлен комплекс в Пензенска област. Според него предприятието разработва и произвежда компоненти за ракетни системи, използвани при атаките срещу украински градове.

„Това е вторият път, когато нашият отговор на руското протакане на войната достига до петролната рафинерия в Уфа. Мирът е необходим и руското ръководство трябва да го разбере. Русия трябва да прекрати тази война“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че Украйна продължава да изпълнява плана си за далекобойни операции срещу военни и енергийни обекти, които, според Киев, подпомагат руската военна машина.

От руска страна към момента няма подробен коментар за думите на Зеленски. По-рано местните власти съобщиха за атаки с безпилотни летателни апарати в района, без да потвърдят мащаба на евентуалните щети по рафинерията.

През последните месеци Украйна значително разшири кампанията си с удари срещу руска енергийна инфраструктура. Според анализатори целта е да бъдат затруднени производството и доставките на горива, които подпомагат руските военни операции, както и да се увеличи икономическият натиск върху Москва. Русия, от своя страна, продължава да извършва масирани въздушни удари по украинска инфраструктура, като и двете страни засилват използването на дронове с голям обсег.