Украинските удари по Крим предизвикаха прекъсвания на електрозахранването в най-големия му град, Севастопол, съобщиха и двете страни, докато Киев засилва опитите си да изолира полуострова, който Москва анексира през 2014 г.

Крим бе принуден да преустанови продажбата на гориво на населението, тъй като украинската армия нанася удари по руската логистика в региона и е поразила редица нефтопреработвателни заводи и складове в южната част на Русия, които осигуряват доставките.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев призова жителите да помагат на уязвимите си съседи и да запазват батериите на телефоните си за спешни случаи, за да спестят енергия и да избегнат претоварване на електропреносната мрежа.

„Врагът отново нанася коварни удари, опитвайки се да ни лиши от нормални условия на живот и да посее паника“, написа той, цитиран от АФП.

Той заяви, че някои райони на града – където температурите се доближават до 30°C – ще останат без ток поне до вечерта.

Отделни украински атаки с дронове са убили двама души в руската област Нижни Новгород, на стотици километри от фронтовата линия, и един човек в граничната област Белгород, съобщиха местните губернатори.

Руска атака с дрон е убила 56-годишна жена в украинската гранична област Харков, съобщиха властите.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през нощта руските въоръжени сили са унищожили над 300 дрона от Украйна, като през последните седмици воюващите съседи засилиха ударите си.

Въздушните сили на Киев съобщиха, че през нощта Москва е изстреляла 101 дрона към Украйна, от които 95 са били унищожени.

Преговорите под ръководството на САЩ за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам остават на практика в застой, тъй като вниманието на Вашингтон е насочено към Близкия изток след започването на ударите срещу Иран в края на февруари. | БГНЕС