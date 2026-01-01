До 45% от риска от развитие на деменция може да бъде предотвратен или отложен чрез ограничаване на фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, социална изолация, липса на физическа активност и замърсяване на въздуха, съобщи Световната здравна организация.

Деменцията е седмата водеща причина за смърт в света и една от основните причини за увреждания и зависимост от чужда помощ сред възрастните хора.

Състоянието се причинява от заболявания на мозъка и засяга паметта, мисловните способности и възможността на човек да се справя самостоятелно с ежедневните дейности.

„Макар да няма лечение за деменцията, до 45% от риска може да се свърже с фактори, върху които може да се повлияе, като тютюнопушене, употреба на алкохол, социална изолация, физическа неактивност, замърсяване на въздуха и хронични незаразни заболявания, включително високо кръвно налягане и диабет“, се казва в изявление на СЗО.

Повече от 57 млн. души по света живеят с деменция, а всяка година се диагностицират близо 10 млн. нови случая.

Болестта на Алцхаймер е най-разпространената форма на деменция и представлява приблизително между 60% и 70% от всички случаи.

„Зад тези числа стоят хора, семейства и общности, които се сблъскват с тежки предизвикателства, засягащи не само здравето, но и достойнството, независимостта и качеството на живот“, заяви Девора Кестел, директор на отдела на СЗО за незаразни заболявания и психично здраве.

„Това не е далечен проблем. Той засяга всички ни“, подчерта тя в предговора към актуализираните насоки на СЗО, предназначени да подпомогнат здравните специалисти и политиците в усилията за предотвратяване или забавяне на деменцията.

Световната здравна организация публикува първите си препоръки по темата през 2019 г., но отбеляза, че оттогава научните доказателства са се увеличили значително.

Новите насоки имат за цел да насърчат ранната информираност и навременната намеса, за да бъде намалено бремето на деменцията през следващите десетилетия.

Макар заболяването да се среща по-често след 65-годишна възраст, то не е неизбежна част от стареенето, подчерта СЗО.

„Днес знаем повече от всякога за факторите, които увеличават риска от деменция, а тези насоки превръщат научните познания в конкретни действия“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

„Държавите вече разполагат с ясни и основани на доказателства препоръки, които могат да приложат незабавно, за да защитят когнитивното здраве на хората“, добави той.

Тъй като няма лечение за деменцията и широко достъпните терапии са ограничени, СЗО подчертава, че превенцията остава най-ефективният начин за намаляване на броя на случаите.

Сред препоръките са когнитивна стимулация и специализирани упражнения за възрастни с леки нарушения на паметта и мисловните способности.

По-добрият контрол на високото кръвно налягане, диабета и високия холестерол също може да намали риска от деменция.

Организацията препоръчва и по-тясно интегриране на грижите за незаразните заболявания, психичното здраве и здравето на мозъка.

Инвестициите в намаляване на риска от деменция биха донесли значителни ползи, посочва СЗО. Годишната цена на заболяването за световната икономика се оценява на 1,3 трлн. долара, като около половината от тази сума се дължи на неплатените грижи, полагани от близки и роднини.

„Разбирането на рисковите фактори и предприемането на превантивни мерки може да подобри здравето и качеството на живот и да помогне на хората да живеят по-дълго, по-здравословно и по-независимо“, подчерта СЗО.