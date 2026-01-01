Днес премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерски съвет с думите „в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото“. Министър-председателят коментира случая с убийството на Георги Кузев в Пловдив и реакциите в публичното пространство. „Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството на Георги Кузев. Това са същите хора, които се обявяват срещу въвеждането на предмета „Добродетели и религия“ в училище, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, а днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив“, заяви Радев.

Радев: В България няма място за фашистки изстъпления (ВИДЕО)

Думите на премиера на България предизвикаха политически отзвук, който отекна в социалните мрежи.

ГЕРБ

Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност. Това написаха от партия ГЕРБ във Facebook страницата си.

„Ако има пропуски на институциите – нека бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени – нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни“, коментират от партията.

Според тях „г-н Радев вече не е политически коментатор“. „Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. В този ред - приветстваме, че на третия месец от управлението най-накрая кабинетът има Управленска програма. Ще я коментираме, когато се запознаем с нея в детайли. От анонса на г-н Радев, бихме казали само, че звучи като добри намерения“, заключиха от партия ГЕРБ.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“

„Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията“, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите“, пише още той в публикация в социалните мрежи.

„А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците – руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към „Прогресивна България“. Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България“ – само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците – над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал“, съобщава той в поста си във Facebook.

По думите му никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. „Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?“, запита Василев.

Николай Денков - председател на ПГ на ПП и бивш премиер

Изказването на Румен Радев е напълно неадекватно, България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки модел, на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние, коментира на брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група „Продължаваме промяната“ и бивш премиер Николай Денков.

Според Денков проблемът трябва да бъде решаван на първо място от държавата, защото само тя може да предприеме краткосрочни и дългосрочни мерки. Второ, основното средство на държавата е да създаде превенция, така че да не стигаме до убийства като това в Пловдив, а основна роля има ДАНС, посочи още той. От 2021 г. ДАНС и други разузнавателни служби се ръководят от хора, назначени от Румен Радев, като всички те „очевидно, за добра работа бяха „наградени“ с втори мандат“, отбеляза Николай Денков.

Той попита дали ДАНС е докладвала на Радев за рисковете, довели до убийството в Пловдив и до другия побой преди това. Ако му е докладвала, означава, че премиерът трябва да носи лична отговорност за случилото се, смятат от ПП. По думите на Денков още „неадекватната реакция на премиера вероятно е предизвикана от все по-нарастващата информация, че тези, повлияни от Русия неонацистки групи, всъщност симпатизират на неговото управление“, и е добре ДАНС да се разрови малко повече в тези връзки.

По думите на Николай Денков изказвания на министър-председателя от типа, че опозицията е с изтекла необходимост, навеждат на мисълта, че това правителство е готово да ни отдалечи от европейската демокрация, за да ни „вкара в държава тип Русия, където децата още от училище ги подготвят за война“.

„И ще говори Радев за добродетели и религия, при положение че религията в Русия подкрепя войната и благославя ракетите, които падат върху мирни жители“, продължи бившият премиер.

В коментара си днес пред министрите министър-председателят заяви също: „Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ в училище.“

В отговор на журналистически въпрос по време на брифинга Николай Денков обясни, че е казвал и на председателя на ДАНС, че в информацията, която получава като премиер, има две празни места – борбата с корупцията и с руското влияние. „Аз исках да го сменя, Радев го остави и му даде втори мандат“, добави той.

„Истинският проблем не е колко са големи наказанията, а че прокуратурата и част от съдебните институции, вкл. КПК, от години защитават престъпниците“, коментира и Мирослав Иванов. Според депутата от ПП изменения в Наказателния кодекс не следва да бъдат правени реактивно, а на база на стратегия.

Андрей Гюров – бивш служебен министър-председател

„Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика“, категорично заяви в своя публикация във Facebook бившият министър-председател Андрей Гюров.

„Затова е тежко да гледаш как от най-високо ниво в такъв момент се раздават обвинения към опозицията, към учебните предмети, към паметници. Като че ли отговорът на едно зверско убийство е да посочиш кой е виновен, стига да е някой друг“, допълни той.

Според него насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници и не се лекува със заплахи. „То иска трезва, обща работа в семейството, в училището, в примера, който възрастните даваме всеки ден. И иска държава, която обединява, а не която отговаря на една трагедия с “ваши креатури", коментира още Гюров.

„България не е казарма. Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората. Това дължим на Георги. И на всяко семейство, което тази седмица прегърна децата си малко по-силно“, заключи Андрей Гюров.

„Демократична България“

От „Демократична България“ реагираха със съобщение до медиите от пресцентъра на коалицията, в което казват, че „не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство“.

От ДБ смятат, че в изказването си Радев е казал две верни неща – че децата не бива да бъдат възпитавани от алгоритмите на социалните мрежи и че обществото трябва да застане зад жертвата, закона и морала. „Само няколко изречения по-късно обаче той сам разруши този призив за единство с репликата: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури“, допълват от коалицията.

„Също толкова несъстоятелна е конструкцията с „унищожаването на антифашистки паметници“. Ако намекът е за Паметника на Съветската армия, нека го наричаме с истинското му име. Нашата позиция е именно срещу монументи, възхваляващи тоталитаризма и политическото насилие във всяка форма“, се казва още в позицията. Паметникът „Альоша“ си стои непокътнат над Пловдив. Очевидно самото присъствие на съветски монумент, представян като символ на антифашизма, не е предотвратило нито радикализацията, нито фашистката символика и жестокото насилие в същия град, отбелязват от ДБ.

От формацията не са съгласни и с коментара на Радев за предмета „Добродетели и религии“. ДБ смятат за внушение, че, „ако не ръкопляскаш на предмет „Добродетели и религии“, значи си част от средата, която произвежда фашисти“.

„Да напомним на Радев - Русия от години превръща „традиционните духовно-нравствени ценности“ в официална образователна политика и въвежда специално обучение по тях. Това не е попречило там да възникнат тежки неонацистки субкултури“, пишат от ДБ.

„Точно от Русия идва един от най-известните модели на подобни „хайки“ - този на неонациста Максим Марцинкевич-Тесак“, пишат от формацията. В позицията си ДБ припомнят, че през 2021 г. 17-годишният Ален Симеонов сам посочва Тесак и неговите хайки като модел за организираните от него акции в България. „Сдружение РОД тогава го защитава с текста „Нужни са ни такива хора“, а съпредседателят на РОД Давид Александров беше кандидат в русенската листа на „Прогресивна България“, казват от ДБ.

„Вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи “ловци на педофили”, както и в работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив“, пишат от формацията. „Ако премиерът действително иска всички да застанем на една линия, трябва първо да спре да противопоставя и да започне да мисли отвъд пропагандата на разделението. Държавата трябва да прекъсне стилистиката на хайката, а не да я превръща в собствен политически език“, добавят от ДБ.

Заявеното от вътрешния министър Иван Демерджиев намерение за решително противодействие на онлайн радикализацията е добра посока - ако бъде последвано от реална работа, пишат от ДБ и припомнят, че вече са отправили искане за изслушване в парламента на представители на ДАНС и МВР по темата.