Близки и познати на убития на Младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев се събраха на бдение пред дома му. Пред журналисти те коментираха, че 37-годишният мъж бил скромен човек, много работлив и винаги усмихнат.

Първите братовчеди на жертвата - Георги Божков и Христо Божков, бяха категорични, че тиражираните в медиите версии за педофилия са недопустими. По думите им Георги просто си е търсил приятелка, бил е подведен и е попаднал във фаталната ситуация. Те определиха случилото се като предумишлено убийство. "Убиха един млад, доверчив и наивен човек", каза Георги Божков.

Хората настояват за максимални присъди за участвалите в тежкия побой. Не знаем лошо възпитание ли е, липса на контрол ли е, но всички - родители и деца, да си понесат отговорността, коментираха близките на Георги.

Убийството е станало на 4 август, когато около 17:20 ч. в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая с убития мъж. Обвинения ще бъдат повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета, съобщиха днес на брифинг в прокуратурата в Пловдив. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, който е бил с тежки травми - разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. За петимата, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение "задържане под стража".