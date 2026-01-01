Полицията и прокуратурата разкриха шокиращи подробности за жестокото убийство на 37-годишния мъж край Младежкия хълм в Пловдив. Те обясниха, че въпреки ранния етап на разследването, има разкрити много факти и обстоятелства около това тежко и по думите им "брутално" престъпление. Имало е жесток побой и гавра с жертвата, посочиха властите и допълниха, че ситуацията е още по-фрапираща от факта, че всички задържани са деца - общо 10, на възраст между 14 и 17 години, като текат привличания на пет от тях - три момчета и две момичета, най-активно участвали във всичко. Делото е образувано преди два дни, работи огромен екип от следователи, извършени са много претърсвания и изземвания, продължават огледи на веществени доказателства. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.

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"Трябвало е да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представяло за 15-годишно, но реално е било на 17 година. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили, в тяхната представа. Жертвата е с изключително тежки травми - разкъсване на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. В безпомощно състояние е бил открит от свидетел. Часове, след като е бил преведен в болницата, е починал", съобщи наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова и похвали работата на полицията, тъй като всички замесени са били установени и привлечени само за ден.

"Сред децата има и такива, които са били само свидетели или са снимали. Други, обаче, са участвали много сериозно в побоя и всички комуникации с жертвата. Всичко е заснето и ние реално имаме достъп до тези записи, включително и собствените им телефони. Цялото престъпление е заснето", допълни Трифонова.

По думите на директора на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов групата не е създадена с цел да върши престъпления, а е съставена от деца с общи интереси."Слушат една и съща музика заедно, прекарват време, почти всяка вечер са заедно, те са приятели помежду си. Нямаме данни, че тази група е вършела нещо подобно назад във времето", обясни Костадинов.

„Установени са единствено данни за проявена агресия от двама от участниците в тази група - на оживено място в града, на кръстовище в Пловдив спрямо, обаче, друга категория лица. Относно това тежко престъпление, то е извършено от една част от групата. 17-годишно момиче от групата се е представило като 15-годишно и по този начин е водила комуникация с жертвата. Тя, нейният приятел и още един участник в групата, подражавайки на такива "ловци на педофили", които са популярни в социалните мрежи, решили да провокират среща с него и вместо да уведомят компетентните органи по задържне, да се саморазправят с него. Имало е предварителна нагласа за саморазправа с мъжа“, посочи комисарят и уточни, че има данни, че част от тях са свързани по някакъв начин с радикална философия. Няма информация жертвата да е проявявала интерес към непълнолетни преди, допълни той.

Комисар Костадинов подчерта още, че контролът в семейството, училището и обществената среда са изключително важни и лично той сподели, че не би позволил на децата си да са навън след 22:00 ч.

"Това са деца от нормални семейства, средна класа, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища, някои не дотам. Сега ми изпратиха справка, че 17-годишното момиче не учи никъде, то всъщност е единственото, което не живее на територията на областта", каза той.

Властите обясниха, че ако бъдат признати за виновни младежите, навършили 16 години, може да получат от 5 до 12 години затвор, за тези под 16 години максималното наказание е лишаване от свобода до 5 години.

Вчера бе съобщено, че 37-годишен мъж от Кричим е починал след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Той е бил открит в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал на телефон 112. Пострадалият бил откаран в болница с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания, а няколко часа по-късно починал.