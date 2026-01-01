Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа, заяви министърът на външните работи Велислава Петров в профила си в платформата "Х" във връзка с атакуваните два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море рано тази сутрин.

"Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо. То е грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигация. Това не е само въпрос на морска сигурност, а напомняне, че сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа", посочва Петрова.

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Тя отбелязва, че безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет и са от значение за нашите партньори по света, които разчитат на безопасна доставка на основни стоки от региона на Черно море.

"Това е още един стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия, за да сложим край на тази война", заявява още външният министър.

Петрова допълва, че е в близък контакт с европейски партньори и НАТО. България ще работи заедно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море, казва още тя.

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След новината за инцидента с двата кораба политическите сили в Народното събрание поискаха спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), изслушване на премиера и ресорните министри, както и край на износа на оръжие за Украйна.

Президентът Илияна Йотова свиква утре, 7 октомври, от 13:00 ч., заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха по-късно от прессекретариата на държавния глава.