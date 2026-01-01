Мащабна полицейска операция беше предприета вчера на гара "Хамбург-Харбург" в Германия, след като пътници забелязали 23-годишен мъж с газов пистолет, предаде ДПА.

Пътник, пътуващ от Хановер за Хамбург, е подал в полицията сигнал за спешна ситуация, след като е забелязал, че мъжът носи предмет, приличащ на огнестрелно оръжие. Говорител на местната полиция каза, че полицаи с шлемове и автомати са били изпратени на гарата, където са арестували заподозрения.

Мъжът е носел в чантата си също сигнални патрони и лютив спрей за самозащита от животни, допълни говорителят.

Във влака полицаите са открили газов пистолет, като заподозреният по-късно е признал, че оръжието е негово. Той не е имал разрешително за притежанието му, отбелязаха органите на реда.

По-късно през деня заподозреният, срещу когото е започнало досъдебно производство, е бил освободен от ареста.