Осем души са арестувани при операция срещу организирани престъпни групи. Иззети са общо 893 кг кокаин и 450 000 британски лири в брой

Почти тон кокаин, скрит в щайги с портокали, откри полицията в Лондон. При операцията са арестувани осем души, а иззетото количество наркотик е определено от властите като най-голямото подобно изземване, съобщи Би Би Си.

Наркотикът е бил открит в пластмасови опаковки сред щайги с портокали на пазара „Ню Спиталфийлдс“ в Източен Лондон. В района е арестуван мъж, който носел още 100 кг кокаин. Други 250 кг са открити в камион, спрян близо до Мейдстоун, графство Кент.

При операцията служителите са иззели общо 893 кг кокаин и 450 000 британски лири в брой. Акцията е била насочена срещу организирани престъпни групи, заподозрени във внос на наркотици от клас А във Великобритания.

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Детектив Линдзи Билъни заяви, че стойността на наркотиците възлиза на „милиони лири“. По думите ѝ изземването представлява сериозна загуба за престъпната мрежа и е сред най-големите подобни операции, извършвани от полицията.

Петима мъже на възраст между 27 и 58 години са арестувани в неделя вечерта на пазара „Ню Спиталфийлдс“ по подозрение в заговор за доставка на наркотици от клас А. Шести мъж, на 44 години, е задържан в близост до пазара.

Отделно полицията е арестувала 48-годишен мъж в Чешънт, графство Хартфордшир. При претърсване на имот са открити 450 000 британски лири в брой. Задържан е и 50-годишният шофьор на камиона, в който са намерени част от наркотиците.

Всичките осем мъже остават в ареста.