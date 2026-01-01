28-годишен мъж е задържан за разпространение на наркотични вещества в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Арестът е извършен на 9 ноември при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици. Криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ задържали двама мъже на 28 и 33 години непосредствено след покупка на наркотични вещества на кръстовище в града. При обиск у 33-годишния мъж била открита 0,66 грама марихуана.

МВР

В рамките на същата операция били задържани и 29-годишна жена и друг 28-годишен мъж, за когото полицията имала информация, че продава наркотици.

При претърсване на жилището, обитавано от него, били открити и иззети 0,29 грама метамфетамин и 15,74 грама марихуана.

Четиримата са били задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс за държане на наркотични вещества с цел разпространение.

МВР

На 28-годишния мъж, за когото се твърди, че е разпространявал наркотиците, е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.