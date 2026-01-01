„Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Само това мога да ви кажа“, това коментира пред БНТ проф. Станимир Карапетков, председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ), малко след като домът му в Сливен бе претърсен от антимафиоти.

„Адвокатите ми не ми разрешават да говоря. Вдигнах кръвно“, каза още той.

Акция на ГДБОП: Задържаха шефа на автоекспертите Станимир Карапетков

Акцията на ГДБОП се е провела в петък вечерта около 20:00 ч. По разпореждане на наблюдаващия прокурор в жилището на експерта са извършени претърсване и изземване на веществени доказателства по образувано досъдебно производство.

По време на процесуално-следствените действия Карапетков е бил временно изведен и задържан, за да не възпрепятства работата на разследващите, след което е освободен. На място е пристигнал и защитникът му – адв. Димитър Марковски.

По последна информация повод за обиските е подаден сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега при изготвянето на заключения. Към момента от прокуратурата не съобщават официално дали му е повдигнато обвинение и в какво процесуално качество участва в разследването.

Името на проф. Карапетков предизвика сериозни полемики и около делото за смъртта на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край Телиш. Бащата на момичето, Николай Попов, публично оспори констатациите от автотехническата му експертиза, което в крайна сметка доведе до отвода на Карапетков от съдебното производство по-рано тази година.