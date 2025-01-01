Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа на 31 март тази година, призова вещото лице по делото за инцидента проф. Станимир Карапетков да се оттегли от експертна дейност. От Института за пътна безопасност организираха дебат на тема „Ред, законност и справедливост“ в Националния пресклуб в БТА. В дебата като участници бяха обявени Николай Попов и Станимир Карапетков. Дебат не се състоя, тъй като Карапетков не дойде на събитието.

По думите на Богдан Милчев – председател на Управителния съвет на Института за пътна безопасност, Карапетков е заявил, че ще присъства на дебата, но после не се е явил.

Съмнения за манипулирана експертиза и конфликт на интереси по делото „Сияна“: Бащата с остри обвинения

Искам да кажа на проф. Карапетков да се оттегли от експертната дейност, защото той показа, че няма моралните качества да бъде експерт по ключови дела и по каквито и да е други дела, каза за БТА Николай Попов. Според него има данни, че Карапетков се е чувал непрекъснато с Явор Нотев, адвокатът на обвиняемия шофьор, който причини катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Бащата на Сияна призова Станимир Карапетков да се яви в съда и да си защити експертизата. По думите на бащата на Сияна Карапетков е обяснил на адвоката му Нацко Дойчев, че Явор Нотев – адвокат на обвиняемия, ще поиска той да си направи отвод. Това е сценарий, който ние предотвратихме с тази гласност в момента, заяви Николай Попов. Той смята, че "тяхна игра" е той да си направи отвод, да срине обвинението и шофьорът, който е важен за фирмата, да излезе на свобода.

На 25 ноември е следващото заседание, но мисля, че Станимир Карапетков ще бъде разпитан не в това, а в по-следващо заседание, каза още Николай Попов.

Бащата обяви вчера, че фондация "Сияна Попова" ще учреди гражданско сдружение. „Гражданското сдружение ще бъде насочено към три основни сфери в обществото: съдебна система, здравеопазване, пътища и транспорт. Тъй като това са кризисните проблеми на държавата от много години. Ще продължаваме под тази форма с обществения натиск“, посочи той.