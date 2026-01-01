Седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заяви интерес от страна на Вашингтон към арктическия остров, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност на САЩ, предадоха ДПА и Ройтерс.

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.

Военната интервенция на Вашингтон във Венецуела поднови страховете за Гренландия, която Тръмп многократно е заявявал, че иска да анексира, предвид стратегическото ѝ местоположение в Арктика, предаде АФП.

Докато беше на борда на Air Force One по пътя към Вашингтон, Тръмп повтори целта си. „Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност, а Дания няма да може да го направи. Ще се занимаваме с Гренландия след около два месеца, нека поговорим за Гренландия след 20 дни“, каза той.