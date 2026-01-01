Призивите на президента Доналд Тръмп Гренландия да стане част от Съединените щати бяха посрещнати с международно осъждане. Премиерът на автономната датска територия предупреди: „Достатъчно“.

Военната интервенция на Вашингтон във Венецуела поднови страховете за Гренландия, която Тръмп многократно е заявявал, че иска да анексира, предвид стратегическото ѝ местоположение в Арктика, предаде АФП.

Докато беше на борда на Air Force One по пътя към Вашингтон, Тръмп повтори целта си. „Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност, а Дания няма да може да го направи. Ще се занимаваме с Гренландия след около два месеца, нека поговорим за Гренландия след 20 дни“, каза той.

Премиерът на територията отправи ясно предупреждение: „Достатъчно“. „Няма повече натиск. Няма повече инсинуации. Няма повече фантазии за анексиране. Ние сме отворени за диалог. Ние сме отворени за дискусии. Но това трябва да се случи по подходящите канали и при спазване на международното право“, написа Йенс Фредерик Нилсен във Facebook.

Изразявайки „солидарността“ си с Дания, говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо заяви пред телевизионния канал TF1, че „границите не могат да бъдат променяни със сила“.