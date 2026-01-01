Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че страната му "има нужда от Гренландия" за нуждите на своята национална сигурност, предаде Франс прес.

По-рано вчера датската министър-председателка Мете Фредериксен призова Съединените щати "да спрат със заплахите си" във връзка с острова, който е автономна територия на страната ѝ в Арктика.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви обаче няколко часа по-късно Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

Президентът на САЩ многократно изрази желание да поеме контрола над датската самоуправляваща се територия за нуждите на американската отбрана, отбелязва АФП.

По-рано вчера в интервю за списание "Атлантик" той каза, че Съединените щати безусловно се нуждаят от Гренландия.

