Нискоемисионната зона (НЕЗ) в София ще остане активна до 28 февруари. Това припомнят от Столичната община в страницата си във Фейсбук, като уточняват, че тя обхваща два ринга - малкия и големия, като всеки от тях прилага различни ограничения според екологичната група на автомобила.

В малкия ринг, който включва историческия център на София, не се допускат автомобили от първа и втора екогрупи. Това са автомобилите, които отделят опасни за здравето вещества, особено при ниски скорости и в задръствания, посочват от СО. В големия ринг ограничението важи за автомобилите от първа екогрупа.

Зоната важи за всички, които навлизат в нейния обхват, независимо дали живеят в София, в друго населено място или преминават през центъра, допълват от Столичната община. Има две изключения - жителите на зоната с валиден стикер за паркиране или след подаване на заявление към Центъра за градска мобилност (ЦГМ) могат да се придвижват свободно в рамките на нейния обхват. Достъп могат да получат и лица със специални потребности или увреждания, отново след подаване на заявление към ЦГМ.

Контролът върху зоната се осъществява чрез видеонаблюдение, което автоматично разпознава регистрационните номера и проверява екологичната група на автомобила. При нарушение се прилагат санкции. Този контрол гарантира, че правилата важат равнопоставено за всички и постигат реален ефект, посочват от Общината.

С повече от 10% е намаляла концентрацията на азотен диоксид за миналия зимен сезон в рамките на т.нар. малък ринг на нискоемисионната зона за автомобили, каза заместник-кметът в Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева през ноември миналата година. Тя уточни, че нискоемисионната зона в автомобилния трафик е една от мерките, които се предприемат за по-чист въздух и ще продължат да се въвеждат по-строги мерки, когато се наложи.