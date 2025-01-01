Поредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои днес в Плевен. При катастрофата тежко пострада и нейният дядо.

Преди заседанието бе организиран протест пред Съдебната палата в града. Бащата на Сияна Николай Попов заяви, че се е натъкнал на скандални подробности относно връзките на адвоката на обвиняемия Явор Нотев и вещото лице Станимир Карапетков.

"Те са приятели и работят заедно от години, колеги. Съмненията ми са, че експертът е в тесни връзки с адвоката на обвиняемия. Учредили са заедно фен клуб на ЦСКА в Техническия университет. А експертизите решават тези дела", посочи почерненият баща.

По думите му експертизата за катастрофата на Сияна е манипулирана. "Извършен е следствен експеримент с празен камион, товарът на камиона изчезва за 24 часа и се прави следствен експеримент с един празен камион , а на базата на този експеримент се прави цялостна експертиза"





"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа по-рано в социалните мрежи Попов.

Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", посочи още бащата на Сияна.

Той призовава : "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", написа Попов.