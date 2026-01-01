Най-малко шестима души от едно семейство бяха застреляни в южния американски щат Мисисипи, съобщи днес шерифът на окръг Клей, където са бил извършени убийствата, цитиран от Асошиейтед прес.

Еди Скот каза, че сред жертвите е 7-годишно момче. Тези хора са били застреляни от свой роднина на три различни места близо до град Уест Пойнт вчера, потвърди той.

Най-малко шестима души бяха убити в окръг Клей. Има задържан заподозрян, предаде по-рано Ройтерс, като се позова на местни медии и на правоохранителните органи.

Във връзка с убийствата са повдигнати обвинения на 24-годишен мъж, съобщи впоследствие представител на властите, цитиран от АП.

Той идентифицира заподозрения като Дарика М. Мур.

Повече подробности не бяха дадени.

Разположен в североизточната част на щата Мисисипи, окръг Клей има население от близо 20 000 души.