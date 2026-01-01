Товарен камион катастрофира край Врачанския язовир, движението е ограничено, съобщи Дияна Русева във Фейсбук.
Той се е движил от Ботевград в посока Монтана.
Нова катастрофа с ТИР, движението по пътя Велико Търново-Русе е затруднено
В резултат на инцидента временно е затворена лентата за движение в посока Монтана. Очаква се товарният автомобил да бъде репатриран в най-кратък срок.
На място са екипи на Пътна полиция, които регулират движението и осигуряват безопасното преминаване на останалите моторни превозни средства.
От полицията апелират водачите да преминават с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и указанията на контролните органи.