Товарен камион катастрофира край Врачанския язовир, движението е ограничено, съобщи Дияна Русева във Фейсбук.

Той се е движил от Ботевград в посока Монтана.

Нова катастрофа с ТИР, движението по пътя Велико Търново-Русе е затруднено

В резултат на инцидента временно е затворена лентата за движение в посока Монтана. Очаква се товарният автомобил да бъде репатриран в най-кратък срок.

На място са екипи на Пътна полиция, които регулират движението и осигуряват безопасното преминаване на останалите моторни превозни средства.

От полицията апелират водачите да преминават с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и указанията на контролните органи.