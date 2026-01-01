Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Пловдив предлага намаляване на скоростта и забрана на изпреварването на рисковите участъци, както и осветяване на кръстовищата на Околовръстния път на града в отсечката от Пазарджишко шосе до Асеновградско шосе.

Това съобщи пред журналисти директорът на ОД на МВР Васил Костадинов след среща в Областната администрация. В нея участваха областният управител Владислав Попов, кметът на село Марково Десислава Терзиева, представители на неправителствени организации и сдружение "Бизнесът за Пловдив".

Писмото с препоръките е изпратено до Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), като то е базирано на всички особености на пътя и натрупаните предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия.

"Постигнахме съгласие за това да вървим последователно и с институционален натиск да гоним целите, така че в кратък срок да се реализират най-важните мерки, а в дългосрочен план да се стигне до разширение на пътното платно и изместване на мантинелите в опасните участъци", коментира Костадинов.

В Областната администрация днес е постъпил доклад на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", в който са представени възможности за обезопасяване на движението на околовръстния път. Те включват частично премахване на мантинелите в определени участъци, но при комбиниране с други мерки като промяна на допустимата скорост.

Предстои на база двата доклада да бъде изготвено становище, което ще е съгласувано с всички заинтересовани страни. То ще бъде изпратено до Министерството на регионалното развитие, АПИ и Министерски съвет. Трябва да има спешни мерки, коментира областният управител, който подчерта, че пътят е стратегически за Пловдивска област и трябва да се ускори неговото разширение.

Дискусията около околовръстния път на Пловдив бе започната след тежка катастрофа в края на ноември миналата година, при която загинаха съпрузи и 14-годишната им дъщеря, а по-малкото им дете пострада тежко. За смъртта им на първа инстанция на 10 години лишаване от свобода бе осъден шофьорът на тежкотоварния автомобил, който блъсна челно колата на семейството.

Катастрофата предизвика протести, които настояха за незабавно премахване на мантинелите и разширяване на Околовръстния път.