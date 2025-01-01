Експерти по пътна безопасност от Европейския център за транспортни политики извършват обследване на Околовръстния път на Пловдив, на който през минала седмица късно вечерта стана тежък пътен инцидент.

Работата им започна през нощта и ще продължи и тази вечер между 19:30 ч. и 2:00 ч., като на етапи се проверяват отсечките от път II-86 от км 0+000 до км 7+000 и от км 7+000 до км 14+750.

Обследват се всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, маркировката, ограничителните системи, пътните знаци, отводняването на трасето и др. Мнението на независимите експерти от неправителствения сектор е важно за предприемането на последващи действия за повишаване безопасността на движение в участък с интензивен трафик, какъвто е Околовръстният път на Пловдив, посочват от АПИ.

На цялото трасе, с дължина 14 км, през 2021 г. и 2022 г., е изпълнено превантивно поддържане. Второкласният път е с обновена асфалтова настилка, маркировка, знаци и ограничителни системи.

Агенция „Пътна инфраструктура“

До сряда се очаква затруднение на движението по околовръстния път на Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Временното ограничение ще влиза в сила всеки ден след 19:30 ч. Екипи на сектора „Пътна полиция“ са в готовност да подпомагат трафика и осигуряват безопасността на движението във връзка с обследване на отсечката между кръстовище с път I-8 и кръгово движение с Асеновградско шосе. Планирано е действията на експертите да бъдат в рамките на няколко часа всеки ден до сряда.

До приключване на всички етапи от инспекцията от ОД на МВР съветват водачите на моторни превозни средства да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, а по възможност да избират други маршрути на придвижване в посочените часови диапазони.

Преди дни жители на Пловдив и населени места от Родопската яка протестираха и затвориха околовръстния път с искане за премахване на мантинелите. Недоволството им бе след поредния инцидент на пътя, при който загина семейство с 14-годишната им дъщеря, а другото им седемгодишно дете е в тежко състояние.