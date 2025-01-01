Правителството прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. Решението е във връзка с увеличаване капитала на търговски дружества и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово“ ЕАД, както и за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, съответно увеличение на капитала на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

Средствата за увеличението на капитала на „Иганово“ ЕАД ще бъдат използвани за заплащането на определени технологии, патенти, know-how и инженерни решения. Те са съгласно обхвата на подписаното на 3 декември 2025 г. Споразумение за технологично сътрудничество между „Иганово“ и Rheinmetall Waffe Munition GmbH под наименование „Заводи за производство на муниции и енергийни материали“.

Средствата за увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания“ (ДКК) са обосновани от необходимостта да се осигури целево финансиране на „Вазовски машиностроителни заводи“.

Предназначението е да обезпечи дяловото участие на ВМЗ при учредяването на смесено дружество с Rheinmetall AG за реализирането на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси и ще бъдат предоставени от ДКК на ВМЗ под формата на капитал. Съвместното предприятие ще е акционерно дружество с наименование „Райнметал-ВМЗ“, в което ВМЗ ЕАД ще притежава 49% от капитала, а Rheinmetall AG - 51%.

Целта на горните актове е да се осигури увеличение на капитала на „Иганово“, ДКК, съответно ВМЗ, който ще се използва за финансово обезпечаване на инвестиционни проекти от национално значение в сектор „Отбрана и сигурност“.