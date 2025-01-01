Ще направим още един завод, за средните калибри, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той се присъедини към дискусиите заедно с директора на „Райнметал“ Армин Папергер малко след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. евро.

„Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен“, обясни Борисов.

"И президентът Радев каза добро за тази сделка", подчерта Борисов.

Стратегическа инвестиция за 1 млрд. евро: България и „Райнметал“ дадоха старт на завод за боеприпаси

"Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", каза още Бойко Борисов.

"Много е важно веригите на доставки да са тук. Пази Боже, ние всички сме за мир, при един конфликт да чакаш да ти донесат дали оръдия, дали е снаряд, дали е барут, това е фатално", каза още той.

Екипите на Папергер в България вече посетиха част от частните оръжейни заводи, а ние имаме прекрасни такива – в Панагюрище, в Самоков, Стара Загора и те знаят целия арсенал на „Райнметал“ и дъщерните му компании, каза още Борисов.

Това ще даде тласък на тежкото машиностроене в целия регион и най-вече ще е в България. Ние имаме изключително квалифицирана работна ръка, много добри инженери, добри специалисти, много добри иновативни учени и правят всичко възможно чрез правителството те да се срещат с хората на първия ред и господин Папергер, допълни лидерът на ГЕРБ.

"Ние искаме да имаме такава отбранителна индустрия, промишленост и армия, която да не позволява на други държави да си мислят, че могат да ни нападат", изрази мнение лидерът на ГЕРБ. По думите му кризата ще стане по-тежка и Европа трябва да мисли как сама да се извади от положението, в което е.

"Следващите ни ходове са в стоманодобивния сектор, в минното дело, където имаме такива ценни метали, за които сме затворили мините – имаме какво да си говорим, да градим заедно, има и да си говорим за Пеевски, разбира се", допълни Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ участва във форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025