Премиерът на Словакия Роберт Фицо призова лидерите на парламентарно представените партии да се подпишат под адресирано до украинския президент Володимир Зеленски негово писмо, в което настоява за подновяване на транзита на руски петрол през Украйна, предаде словашката новинарска агенция ТАСР. Агенцията допълва, че писмото е публикувано днес в социалните мрежи.

В случай, че тръбопроводът „Дружба“ е повреден, Фицо иска Зеленски да позволи достъп на екип инспектори от Европейската комисия и засегнатите страни да установи какво е естеството на щетите. Същевременно той го призовава да приеме предложението на ЕК да финансира необходимите ремонтни дейности, както и словашкото предложение Братислава да предостави своите възможности за ремонт.

„Председатели на съответните политически партии, положете подписите си под писмото до украинския президент и нека заедно защитим словашката енергийна сигурност като основен национален интерес, по който в Словакия не може да има никакъв спор“, заяви Фицо.

В писмото Фицо припомни помощта на Словакия за украинския народ и отбеляза, че неговото правителство подкрепя усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. „Същевременно едностранното решение на украинския президент да прекрати газовия транзит и да спре доставките на петрол нанасят икономическа вреда на Словакия“, заяви Фицо.

„В съответствие с приложимите решения на ЕС и изключенията от санкциите срещу Русия, Словакия има право да продължи да получава петрол с руски произход“, подчерта той.

Премиерът вече обяви, че писмото ще бъде подписано от представители на участващите в управляващата коалиция партии. Малко вероятно е опозиционните партии да последват примера им, тъй като някои от техните представители вече предварително отхвърлиха призива.