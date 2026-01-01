Дъщеря на Мартина Вачкова – Рада Миладинова, стана майка на момченце. Това е първо внуче за обичаната българска актриса.

На 1 юни – Деня на детето, в болница „Шейново“, е проплакал Сава. Той се роди по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на болницата, с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра, съобщиха от АГ болницата.

„Поводът е още по-специален за нас, защото и самата Марта Вачкова е родена в „Шейново“. Традицията е спазена“, посочват от лечебното заведение.

Екипът му пожелава на Сава и неговото семейство „здраве, щастие, много радост и безброй прекрасни мигове заедно“. На баба му Марта пък пожелават да дочака още внуци и правнуци.