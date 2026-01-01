Реките и потоците в цяла Швейцария са спаднали до изключително ниски нива, докато страната е обхваната от суша, съобщиха медиите.

Продължаващата суша доведе до рекордно ниски водни нива в различни части на Швейцария. Федералната служба за околната среда (FOEN) е регистрирала исторически минимуми на 11 измервателни станции, съобщи Swiss Info, позовавайки се на информационната агенция Keystone-SDA.

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FOEN посочи, че между 1 април и 31 юли около една пета от измервателните станции са регистрирали най-ниските си водни нива за този период от годината.

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В много от водните течения северно от Алпите нивата са толкова ниски, че подобни стойности се наблюдават само веднъж на две до десет години, а в някои случаи – едва веднъж на 30 до 100 години или дори по-рядко, според FOEN.

Освен реките и потоците, от горещата вълна и сушата са засегнати и езерата. Изключително ниски са нивата на Боденското езеро, езерото Вален, Цюрихското езеро, Цугското езеро и езерото Маджоре.

Въпреки това Швейцария все още разполага с „изобилни водни ресурси“, заяви FOEN, но предупреди, че изменението на климата ще промени тяхната наличност.