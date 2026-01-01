С развитието на политиката на италианската премиерка Джорджа Мелони - от борбена политическа фигура от извънсистемна партия до прагматичен лидер на политическия елит - се променя и нейното отношение към модата. Когато Мелони стана премиер на Италия през октомври 2022 г., тя пристигна в премиерската канцелария с тъмен костюм и черни ботуши, възприети като символи на произхода ѝ от периферията на италианската десница.

Днес, когато управлението й е по-малко радикално, отколкото мнозина очакваха, и когато тя е на път да се превърне в началото на септември в най-дълго управлявалия италиански премиер след Втората световна война, Мелони често носи костюми в пастелни тонове, съчетаващи сако с широки панталони, скрили обувките й с високи токчета. Според модни и политически експерти този стил смекчава образа й и днес тя излъчва авторитет, без да поражда усещане за конфронтация.

„Тя разбира колко важно е облеклото за невербалната комуникация в политиката“, казва Антонио Манчинели, преподавател в Академията за дизайн и мода в Рим.

Навлизайки в последната година от мандата си като премиер, Мелони се изправя пред нарастващо предизвикателство от страна на един десен политик. Независимо от това какви дрехи носи тя сега, в хода на това съперничество с този политик ще бъде подчертан факта, че тя е станала по-умерена по някои въпроси.

БГНЕС

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Мелони далеч не е единственият световен лидер, който използва гардероба си, за да изразява политическата си идентичност.

Украинският президент Володимир Зеленски носи дрехи във военен стил от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Новият британски премиер Анди Бърнам носи дънки и тениски, докато популяризира политика за сближаване на правителството с работническата класа. А мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум носи рокли и блузи, бродирани от местни занаятчии, в чест на мексиканските традициите в текстилната индустрия.

Но това, което носи първата жена премиер на Италия, може би има още по-голямо значение.

„Когато става дума за жена, която представлява една страна, известна с модата, а модата е и един от стълбовете на италианската икономика, въпросът става много по-сериозен“, казва италианско-хайтянската модна дизайнерка Стела Жан.

БТА

Когато Мелони пое властта като лидер на политическа партия с постфашистки корени, от нея се очакваше да бъде враждебно настроена към Европа и да заема крайни позиции във външната политика. Но тя до голяма степен опроверга тези очаквания. Докато провежда консервативна и антиимиграционна политика във вътрешен план, Мелони възприе прагматичен подход към Европейския съюз и се превърна в един от най-силните поддръжници на Украйна във войната ѝ срещу Русия. Тя също така показа готовност да се противопоставя на критиките от страна на президента Доналд Тръмп, което накара европейските ѝ съюзници да се обединят около нея.

„Когато беше лидер на малка дясна партия, тя имаше малък електорат, с който трябваше да се съобразява“, казва политическият анализатор Рикардо Алкаро от Италианския институт за международни отношения. „Сега тя е лидер на голяма държава от ЕС и трябва да представя себе си като надежден ръководител на правителство, чиито идеи си заслужават да бъдат обсъждани“, допълва той.

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Тази промяна се отразява и в ежедневното облекло на Мелони. Скоро след като встъпи в длъжност, тя започна да носи костюми с добре изпипана кройка и да избира по-пастелни цветове - една визия, която модните критици определят като елегантна и която внушава едновременно сериозност и близост до обикновените хора, в момент, в който Мелони все по-често се появява на международната сцена. Премиерката дори изсветли косата си.

„Светлите цветове внушават лоялност, нежност и мекота. Със светлите цветове човек изглежда по-приветлив“, казва Микела Бонафони, преподавателка по мода в университетската институтия „Униколидж“ във Флоренция.

Канцеларията на Мелони отказа да коментира пред АП гардероба ѝ и кой я съветва по отношение на модата.

Настоящият стил на Мелони, подобно на политическата ѝ реторика, рязко контрастира с образа ѝ от нейната младост. През 1996 г., когато Мелони е на 19 години, френска телевизия проследява младата активистка, облечена почти изцяло в черно, докато тя организира дейността на членове на дясно младежко движение. По време на интервюто за тази телевизия защити италианския диктатор Бенито Мусолини - едно изказване, което продължава да хвърля сянка върху политическата ѝ кариера. Оттогава тя се стреми да се дистанцира от екстремизма, свързан с мрачното минало на Италия.

БТА

През 2008 г. премиерът на Италия Силвио Берлускони назначава Мелони за министър на младежта. В тази си нова роля тя започва да се появява с по-строго облекло - предимно тъмни костюми с бели ризи.

Към момента, в който печели изборите в Италия през 2022 г., Мелони вече е започнала да разширява политическата си привлекателност. По време на предизборната кампания тя произнася реч, в която пламенно се определя като „жена, майка, християнка, италианка“. Тези думи след това са превърнати в популярен музикален ремикс и ѝ помагат да спечели подкрепа не само сред консерваторите, но и сред центристите с консервативни идеи.

Като премиер Мелони рядко е виждана публично с изцяло черни костюми и ботуши. Макар черното широко да се възприема като символ на елегантност или пък да се носи от хора в траур, в Италия то отдавна се свързва и с фашизма.

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В наши дни Мелони почти винаги носи панталони, избягва дръзките десени и предпочита пастелни и други неутрални цветове. Дори високите ѝ токчета обикновено остават скрити под широките крачоли на панталоните.

„Тя не може визуално да противоречи на образа, който иска да представи“, казва Алкаро, като отбелязва, че партията ѝ „Италиански братя“ е увеличила подкрепата си от 4% през 2018 г. до близо 26% през 2022 г.

БТА

Според внимателните наблюдатели ключов момент във трансформацията на визията на Мелони настъпва през 2024 г. по време на срещата на Г-7 в Пулия. След силното представяне на партията ѝ на изборите за Европейски парламент тя посреща световните лидери в Италия, облечена в костюм в цвят пастелнорозово, съставен от сако и панталони с много широки крачоли, наричани „палацо“. По това време тя вече се е превърнала в един от най-стабилните в политически план лидери в Европа и все повече се чувства уверена на международната сцена.

Нарастващата увереност на Мелони отново се проявява на тазгодишната среща на върха на Г-7 в Евиан-ле-Бен във Франция, където тя се появи в единия от дните с бежов костюм и с подходяща по цвят вратовръзка. Това веднага привлече вниманието на германския канцлер Фридрих Мерц. Недискретно оставени отворени микрофони дори го уловиха как той казва на колежката си: „Днес носиш вратовръзка“. „Да. Считай ме за боец“, му отвърна тогава Мелони.