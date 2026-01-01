Днес пред Апелативния съд в Пловдив - двете момичета от групата, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение.

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Само те са обжалвали първоначалната си мярка "задържане под стража".

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Останалите три момчета, задържани по същото обвинение, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Адвокатите на момичетата поискаха по-леки мерки за тях.

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Паралелно със заседанието пред Съдебната палата е се проведе протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост.

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Протестиращите пред Съдебната палата в Пловдив настояха за справедлив процес за убийството на Георги Кузев от Кричим и за промяна в Наказателния кодекс.

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По обвинението за умишлено убийство петимата непълнолетни могат да получат наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода.

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Припомняме, че убийството е станало на 4 август, когато около 17:20 ч. в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние, с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал.

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Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая с убития мъж. Обвинения ще бъдат повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, който е бил с тежки травми - разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма.