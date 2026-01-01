Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на Младежкия хълм в Пловдив.

Опелото се състоя в църквата „Св. св. Козма и Дамян" в Кричим и бе водено от Пловдивския митрополит Николай.

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Пред присъстващите в храма митрополит Николай призова за размисъл върху причините, довели до този случай. Не съм чувал за друго подобно злощастно стечение на обстоятелствата.

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Не съм чувал за друг подобен добър човек, който е търсил обич и заради това да бъде подведен от хора, които са го измамили, гаврили са се с него и накрая са го убили по особено грозен начин, каза митрополит Николай и допълни, че във всичко това има нещо нечовешко - нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.

Убийство на мъж на Младежкия хълм в Пловдив

Той призова да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия и за драматичното обругаване на душите. За пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност.

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По думите му всичко това е довело до там да бъде постегнато на човек, чийто живот е отрицание на всичко това. „Всичко е обърнато наопаки", подчерта митрополит Николай.

Разходите по погребението на Георги Кузев бяха поети от Община Кричим. Кметът на града Атанас Калчев изрази надежда за намиране на справедливост след случая.

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Както близките, така и гражданите на Кричим очакват възмездие може би от Бог и справедливост от институциите. По думите му някой път справедливостта на кореспондира със законите, но хората очакват и се надяват на такава.

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"Смятаме да изпратим по един достоен начин този наш съгражданин в последния му земен път", каза Атанас Калчев и допълни, че си обяснява случилото се като „тотален разпад на ценностните системи в обществото ни като цяло“.

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Той призна още, че сред гражданите на Кричим има притеснения случаят да не се омаловажи и да не се постигне очакваното от тях наказание като решение на съда.

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Припомняме, че 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убийството на Георги Кузев.

Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета.

Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.