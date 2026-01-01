Протестиращи пред Съдебната палата в Пловдив настояха за справедлив процес за убийството на Георги Кузев от Кричим и за промяна в Наказателния кодекс.

След жестокото убийство в Пловдив: Протест пред съда и искане за по-леки мерки на двете момичета

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Двете момичета от петимата обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив обжалват мерките си за неотклонение пред Апелативния съд днес. Заседанието е насрочено за 10:00 ч. На 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми.

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Подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. В петицията е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност за непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност. Предлага се при квалифицирано умишлено убийство и други изрично посочени най-тежки престъпления да отпадне автоматичното редуциране на наказанието единствено поради непълнолетието на дееца.

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Протестиращите настояват още за програми за превенция на груповото насилие, ранно установяване на агресивното поведение и реална ресоциализация на непълнолетните извършители.

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Протестът се организира в социалните мрежи. За него има входирани уведомления в общинската администрация и Областната дирекция на МВР в града, каза един от организаторите Атанас Бояджиев.