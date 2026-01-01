Двама души са тежко ранени, а девет са пострадали по-леко, след като пътнически влак дерайлира близо до гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.
Инцидентът е станал около 15:44 ч. местно време. Три вагона от композицията са излезли от релсите, а множество пътници първоначално са останали блокирани във влака.
На място са изпратени екипи на британската транспортна полиция, полицията в Съсекс, както и противопожарни, спасителни и медицински екипи. Впоследствие всички пътници са били евакуирани.
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На част от пострадалите е оказана медицинска помощ на място, а други са транспортирани до местни болници.
„Обявихме сериозен инцидент и сериозна извънредна ситуация, на мястото на инцидента продължават действията на службите, но всички пътници във влака са евакуирани безопасно“, заяви заместник-началникът на полицията Иън Дръмънд-Смит.
Властите съдействат на отдела за разследване на железопътни инциденти, който трябва да установи причините за дерайлирането.