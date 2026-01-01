Пожар и експлозия избухнаха в голям завод за производство на боеприпаси в Колеферо, на юг от Рим, в бившия завод Simmel Difesa, който в момента е собственост на KNDS Ammo Italy. Заводът произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътната армия и военноморските сили, както и твърди горива за космически ракети.

Според първоначалната информация, аварията е възникнала в цеха за пресоване на барут. Веднага на мястото бяха изпратени няколко екипа на пожарната, но работата им беше затруднена от риска от нови взривове.

Експлозията стана в следобедните часове, а италианските карабинери потвърдиха информацията. Въпреки мощната експлозия, италианските медии съобщават, че няма пострадали, тъй като служителите успели да се укрият в защитени зони на завода.

Кметът на Колеферо, Джулио Каламита, увери обществеността, че ситуацията е под контрол и призова за спокойствие. Той подчерта, че е важно да не се разпространяват неверни информации, свързани с инциденти от миналото, включително една сериозна експлозия, станала в същия завод през 2007 година, при която загина един работник и 13 други бяха ранени.

Операцията по справяне с инцидента продължава, а видеа в социалните мрежи показаха как пожарът на завода е последван от мощна експлозия.