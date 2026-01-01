Районният съд в Дупница наложи мярка "задържане под стража" на обвиняем за противозаконно лишаване от свобода

Районният съд в Дупница постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 26-годишен дупничанин, обвинен в противозаконно лишаване от свобода по чл. 142а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Съдебното решение е в отговор на искане от Районната прокуратура за най-тежката мярка за неотклонение.

Обвинението срещу Д. Д. е свързано с инцидент, станал на 10 август 2026 г., в периода от 02:00 до 04:13 часа в Дупница. Според събраните доказателства, той насила е качил Г. Г. в управлявания от него лек автомобил, заплашвайки го с нож.

След това му е нанесъл побой на паркинг на ул. "Саморанска" и отново го е качил в автомобила, за да го отведе в къща, обитавана от него, където го е държал против волята му и му е нанесъл побой с гумена палка. За това престъпление законът предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода.

Съдия Мая Гиздова мотивира решението си с обоснованото предположение относно авторството на вмененото деяние, като подчерта, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да повлияе на свидетелите по делото.

Определението на съда може да бъде обжалвано или протестирано.