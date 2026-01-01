Американската компания „СпейсЕкс“ (SpaceX) отново включи Полша в европейската роуминг зона на сателитната интернет услуга „Старлинк“ (Starlink) след намеса на полското правителство, съобщи министърът на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран от ТАСС.

„Компанията „СпейсЕкс“ отговори на моето запитване и няма да третира полските клиенти по-лошо от клиентите от други европейски държави“, написа Гавковски в социалната мрежа „Екс“ (X).

По думите му полученият от компанията отговор е категоричен.

„Полша ще бъде включена във вътрешноевропейската зона на покритие на „Старлинк Роум“ (Starlink Roam). Към полските клиенти няма да се прилагат никакви нови ограничения“, посочи министърът.

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Решението е взето няколко дни след като „СпейсЕкс“ изключи Полша от европейската зона за потребителите на роуминг услугата на „Старлинк“, която обхваща повече от 30 държави. Компанията не посочи публично причините за първоначалната промяна.

Случаят предизвика реакция на високо политическо равнище във Варшава заради ролята на Полша във финансирането на сателитните терминали, използвани от Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски предупреди, че страната може да прекрати плащанията за терминалите „Старлинк“, предоставяни на Украйна, ако Полша не бъде върната в европейската зона на услугата.

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Шикорски неведнъж е влизал в публични спорове с главния изпълнителен директор на „СпейсЕкс“ Илон Мъск заради използването на „Старлинк“ във войната в Украйна. Полякът е призовавал Мъск да гарантира запазването на услугата за Украйна, а впоследствие настоя и за прекратяване на достъпа на руските сили до мрежата.

„Старлинк“ осигурява високоскоростен интернет чрез мрежа от спътници в ниска околоземна орбита. Услугата има особено значение за Украйна след началото на руската инвазия, включително за поддържането на комуникациите при повреди и прекъсвания на наземната инфраструктура.

Варшава обяви миналата година, че е отделила 77 млн. евро за закупуването на 24 560 терминала и за месечните абонаментни такси за използването им в Украйна, както и за услугите на други 5150 терминала, предоставени от различни организации.