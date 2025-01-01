Европейската комисия предложи днес държавите от ЕС да разрешат започването на преговори за включване на Украйна в системата на ЕС за спътников обмен на правителствени съобщения (GOVSATCOM). Системата е част от Космическата програма на ЕС и от програмата за сигурни връзки, предава кор. на БТА Николай Желязков.

GOVSATCOM създава възможности за обединяване и споделяне на съществуващите спътникови ресурси на европейските държави и частните оператори, уточнява комисията. През април ЕС и Киев подписаха споразумение за участието на Украйна в програмите"Коперник", "Космически метеорологични събития" и "Околоземни обекти" на Космическата програма на ЕС.

Очакваното следващо споразумение с Украйна ще повиши устойчивостта на инфраструктурата за свързаност на ЕС, като осигури допълнителни възможности в стратегически важен регион, се посочва в съобщението на ЕК. Преговорите бележат поредна стъпка за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Украйна в области от съществено значение за сигурността и стабилността на Европа, добавя комисията.