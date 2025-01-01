Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е отказана промяна на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо белгийска гражданка, срещу която е предявено обвинение за съучастие в опит за трафик на близо 206 кг кокаин през граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от апелативния съд.

Не пуснаха от ареста белгийката, опитала да пренесе 206 кг кокаин през „Капитан Андреево“

Доте Флор Аделаид (54 г.) е обвиняема за случая от 18 юли т.г., когато при проверка на граничния пункт с Турция в лек автомобил бе открито голямо количество от наркотичното вещество на стойност над 37 млн. лева.

Съобвиняеми са дипломатът от Демократична република Конго в мисията на африканската държава в Брюксел - Жан Де Дю Мутеба (40 г.), и българският гражданин Делян Хаджилазов (43 г.)

На 22 юли Окръжният съд в Хасково определи арест и за тримата предполагаеми автори на престъплението. Мярката бе потвърдена и от Пловдивския апелативен съд на 31 юли.

Втора поред молба на Аделаид да излезе от ареста не бе удовлетворена в Хасковския окръжен съд на 19 декември. Сега Апелативният съд счита, че има опасност от укриване и опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение.

Заловиха над 200 кг кокаин в колата на дипломат на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Те следват от значителната тежест на инкриминираната дейност, които се определят както от предмета ѝ - един от най-високорисковите наркотични видове, така и от количество от над 200 кг, на стойност над 37 млн. лева, а също и от създадената отлична организираност, конспиративност и комбинативност на съучастниците, при рискованото преминаване на няколко държавни граници.

Определението на Апелативния съд е окончателно.