Премиерът, президентът и политически лидери отправиха поздравления към българите по повод Националния празник - 3 март.

Служебният премиер Андрей Гюров поздрави българите с публикация във Фейсбук.

"Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Тя е избор - понякога неудобен. Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност", пише Гюров.

"Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас. Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани. Свободата е действие", пише премиерът.

"На 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни. Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем", завършва поста си той.

Председателят на НС Рая Назарян

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България. Това написа председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян по повод националния празник на България.

Нека бъдем техни достойни наследници, нека да следваме техните идеали и да пазим мира, за който те бленуваха, призова тя. Нека помним, че този мир не се постига даром, той е резултат от нашите общи усилия и трябва да се отстоява всеки ден, написа също Назарян.

Президентът Илияна Йотова също отправи поздрав към българите.

България заслужи своята свобода, тя я извоюва, каза по случай Трети март президентът Илияна Йотова в интервю за многоезичната програма на БНР – Радио България. Руско-турската освободителна война беше краят на един период, от който се възроди Третата българска държава, посочи президентът Йотова.

Това е и денят, в който България се върна на политическата карта на света след петвековно робство, добави Йотова. Трети март е датата на нашата свобода, но това е ден, в който всички българи, независимо къде се намират, подаваме ръка един към друг и се връщаме към историята преди 148 години, смята тя. Важната ни задача според мен е да завещаем този мир на децата ни, подчерта Йотова. По думите на държавния глава България е успяла да съхрани българщината през годините и да запази духовната и интелектуална си сила.

Няма разделение сред хората. Струва ми се, че сме по-сплотени от всякога, коментира Илияна Йотова. Според нея има изкуствен опит за разделение чрез политиката и чрез политици.

ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук, че свободата е избор.

"Избор да поемаш отговорност. Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден.

На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела", пише той.

"Продължаваме Промяната"

От формацията цитираха думи на Христо Ботев "Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата". "Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега. Честит 3 март!", пишат от ПП във Фейсбук.

„Да, България“

Днешната дата е преди всичко възможност за равносметка, повод да се запитаме какво от днешна България искаме да предадем на децата си, и какво няма място в бъдещето ни. Това написа съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод националния празник – 3 март.

Патриотизмът, когато е истински, е въпрос на грижа, а не на декларации и демонстрации, смята още Мирчев. Той посочва, че доброто, наследено от предците, трябва да бъде съхранено, умножено и надградено, а неработещото – оставено в миналото с ясна оценка.

Сред ценностите, които според него трябва да бъдат предадени напред, той откроява увереността, че развитието на страната зависи от гражданите, настойчивостта да се работи за общия дом дори когато е трудно, смелостта да се казва „не“ на опитите държавата да бъде превърната в „еднолична фирма“, убедеността, че са нужни мостове между хората, а не огради, както и обичта към родината. „Това е начинът да живее България в нас и ние – в нея“, заявява Мирчев и отправя поздрав по случай празника.

"Възраждане"

Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите. Това пише в публикация във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по случай националния празник на България.

Честит национален празник, българи, отправя поздрав Костадинов за Трети март.

ДПС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също поздрави българите по повод 3 март.

"Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България! Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата", пише той.

"И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България", пише още Пеевски.

За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода.

БСП

Трети март е вечна и непоклатима дата в българската история. Това каза лидерът на БСП Крум Зарков по повод националния празник на България. Изказването му е публикувано на официалната фейсбук страница на БСП.

Няма сила, способна да изтръгне 3 март от календара и от признателната памет на българския народ, заяви Зарков.

„Има такъв народ“

Поклон и благодарност пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода, заяви във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов по случай националния празник на България. Той припомня усилията за освобождението на Плевен в Руско-турската освободителна война и загиналите над 30 000 души.

„Сигурно звуча малко твърде патриотично, но в днешния ден дори думите, които използвам, са слаби. Така е - аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора“, пише още Трифонов.

Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото, защото иначе ще сме безродници и неблагодарници, смята лидерът на ИТН. Трябва да помним, призовава още Трифонов.

АПС

Днес отдаваме почит към героизма и саможертвата на всички, които извоюваха свободата на България и положиха основите на съвременната българска държавност. Трети март е ден на историческа памет, национално достойнство и отговорност към бъдещето, написаха от Алианс за права и свободи (АПС) на страницата си във Фейсбук.

Нека пазим свободата като върховна ценност, да укрепваме демокрацията и да работим заедно за една по-справедлива, солидарна и просперираща България, допълват от АПС.

По случай 3 март фомацията поздравява всички български граждани.

МЕЧ

Днес отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание постига своя триумф – Деня на Освобождението, написа във Фейсбук лидерът на "Морал, чест, единство" (МЕЧ) Радостин Василев по повод националния празник.

Преди точно 148 г. България е освободена от петвековно турско робство и днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата и че е невъзможна без саможертва. Животът си за нашата свобода дават хиляди руски, украински, беларуски, финландски и румънски войници, както и български опълченци, допълва Василев.

По думите му Трети март е денят, в който се прекланяме пред героите, пожертвали живота си по време на Руско-турската освободителна война, за да я има България. Но никой народ не може да се уповава само на своите мъртви герои. От нас зависи дали ще бъдем достойни техни наследници. Нашите дела ще докажат можем ли да живеем в тази България, за която те са дали живота си на връх Шипка и в битките за свободата на всеки наш град. В настоящите тежки времена, една от основните ни задачи е да защитаваме националния интерес на България и да съхраняваме нашата национална памет.

Честит национален празник, българи!, завършва лидерът на МЕЧ.

„Величие“

Днес отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от партия „Величие“ в пост по случай националния празник на България.

Преди 148 години България се завърна на картата на Европа, посочиха още от партията. „Така, както връх Шипка се превърна в символ на вечно преклонение пред подвига на героите, така и тази светла дата ни напомня за несломимата сила на духа и порива за свобода на нашия народ“, заявиха от „Величие“.

„Поклон пред падналите за свободата на Отечеството“, се посочва още в публикацията.