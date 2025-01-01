Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави кабинета "Желязков" за добре свършената работа в приходната част на бюджета за 2025 година.

"Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Парите вече не изтичат - а влизат в хазната. Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", написа Борисов във Facebook.

По-рано днес Министерството на финансите излезе с доклад за изпълнението на бюджета към 30.11.2025 г. В документа от МФ посочват, че приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към ноември 2025 г. са в размер на 75,413 млрд. лв. или 83,5 процента от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 15,6 на сто (10,182 млрд. лв.) спрямо същия период на 2024 година. От ведомството допълват, че съпоставимите разходи към края на ноември нарастват с 11,470 млрд. лв. (16,4 на сто).

"Повече (пари) имат всички българи събрани от това правителство за тази година", коментира Борисов.