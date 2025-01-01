Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига призова днес другите страни да се въздържат да отговарят на, по думите му, „фалшивите руски обвинения“ за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин и заяви, че те подкопават мирния процес, предаде Ройтерс.

„Мина почти един ден, а Русия все още не е представила каквото и да било правдоподобно доказателство за обвиненията си за предполагаема украинска „атака срещу резиденцията на Путин“. Няма и да представят. Защото то не съществува. Никаква такава атака не е била извършвана“, написа Сибига в публикация в „Екс“.

Кремъл заяви, че няма да предоставя доказателства за предполагаемата украинска атака с дронове срещу една от резиденциите на Владимир Путин, тъй като всички безпилотни апарати били свалени, а подобни случаи обикновено се разглеждат от военните, предаде АФП.

„Не смятам, че са нужни доказателства, когато се извършва толкова масирана атака с дронове, която благодарение на добре координираната работа на системите за противовъздушна отбрана е била отблъсната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Той добави още, че Русия ще „затегне“ позицията си в преговорите за прекратяване на войната в Украйна след предполагаемата атака, която Киев отрича.