Украинският президент Володимир Зеленски иска смъртта на всички руснаци, но самият той е с единия крак в гроба, каза днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

"Наскоро някакъв парцален урод пожела смъртта на "един човек". На всички е ясно, че той иска смъртта не само на "единия човек", а на всички нас и на нашата страна", написа Медведев в своя Телеграм канал.

Зеленски "не само пожела (гибел), но и даде указания за масирани атаки", добави той.

"Няма да пиша тук за насилствената му смърт, въпреки че точно сега костеливата често диша във врата на копелето", подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация, като изрази желание в бъдеще той да бъде изложен в руския музей по антропология и етнография Кунсткамера, за научни цели.

Украйна вече е отхвърляла обвиненията, че стои зад атака с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин. Украинският президент Володимир Зеленски веднага определи това обвинение като "лъжа", целяща да подготви нови атаки срещу Киев и "да подкопае" дипломатическите усилия между Украйна и САЩ, ден след срещата му във Флорида с президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва Франс прес.