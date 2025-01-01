Киев атакува в нощта на 28 срещу 29 декември с дронове резиденцията на президента на Русия Владимир Путин в Новгородска област, съобщи руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

По думите му Украйна е нападнала държавната резиденция с 91 дрона. Всички безпилотни летателни апарати са унищожени от средствата на рускаите системи за противовъздушна отбрана, добави той.

Той отбеляза, че няма данни за пострадали или за щети, причинени от отломки.

"Предвид окончателния преход на престъпния киевски режим към политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана", каза Лавров и предупреди, че "подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор", предаде ТАСС.

Обектите на ответните удари и времето за нанасянето им от руските въоръжени сили са определени, допълни министърът.

Същевременно Лавров подчерта, че Русия "не възнамерява да излиза от преговорния процес със САЩ".

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че обвинението е лъжа и допълни, че Москва подготвя почвата за удари по правителствени сгради в Киев. Не е ясно дали Путин е бил в резиденцията по това време.