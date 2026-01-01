Партия "Морал, единство и чест" (МЕЧ) се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, каза в Централната избирателна комисия (ЦИК) председателят на парламентарната група на МЕЧ Кирил Веселински. Той допълни, че МЕЧ е регистрирана с 6066 подписа, а са събрали 15 хиляди.

Всичко това стана в отсъствието на лидера им Радостин Василев, който все още е блокиран в Дубай заради кризата в Близкия изток и спрените полети. Той ще се прибере вероятно по-късно тази вечер, утре или при първа възможност, посочиха неговите съпартийци.

Според Веселински сигурността на хиляди български граждани, които се намират в Близкия изток, е застрашена в момента. „Притеснения има, защото при такава война с държава, която има ядрен потенциал, има сериозни притеснения и енигма. Въпросът трябва да се реши по най-бързия начин с дипломация и разум от световните лидери“, каза той.

По неговите думи трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност с всички парламентарно представени партии, защото всички избиратели са изпратили партиите да ги представляват и информират за това, което се случва.

„МЕЧ ще бъде фактор в 52-рото Народно събрание и съм сигурен, че ще има антикорупционно мнозинство срещу не абстрактната олигархия, а срещу моделът на Борисов и Пеевски“, каза Веселински. МЕЧ търси партньори от всички партии, освен ГЕРБ и ДПС, допълни той.