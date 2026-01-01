Днес от 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде извършен анализ на рисковете, заплахите и променените условия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, като подчерта, че ситуацията вече излиза извън рамките на спор между три държави.

„Събитията от тази сутрин коренно променят нашата оценка по отношение на войната операцията на САЩ и Израел срещу Иран. Изстрелването на балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция – държава, част от НАТО, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, уточни той.

Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили.

„На базата на този анализ ще предефинираме рисковете и заплахите и ще набележим необходимите мерки. Предложил съм на министър-председателя спешно да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки, за да се вземат съответните държавни решения и да се сезират компетентните държавни органи“, каза Запрянов.

По думите му напрежението засяга пряко редица арабски страни и включва провокативни действия, насочени срещу държава – член на НАТО и Европейския съюз.

Припомняме, че по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна зала, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.