Русия ще отговори на това, което тя определи като опит за украинска атака срещу резиденцията на президента Владимир Путин, заяви пред местни медии говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова, предаде Ройтерс.

„Ще има отговор за това“, заяви Захарова в ефира на националната телевизия, цитирана от ТАСС.

Лавров: Киев атакува с дронове резиденцията на Путин в Новгородска област

„Във време, когато на Запад бяха наистина готови да престъпят грешките, осъзнавайки необходимостта от стремеж към мир и водене на сложни, предизвикателни, многопластови преговори, този терористичен ренегат (президентът на Украйна Володимир Зеленски – бел.ред.) предприема подобни атаки. Това е демонстративно“, отбеляза дипломатът в ефира на телевизионния канал „Россия-1“.

Ройтерс отбелязва, че Москва не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на Путин, а Киев отхвърли твърденията на Русия като „неоснователни и целящи провала“ на мирните преговори.