Началото на петиция за национално отдаване на почит на покойната актриса Брижит Бардо беше поставено във Франция, предаде Би Би Си.

Идеята е на политика от френската десница Ерик Сиоти, който смята, че така трябва да бъде отдадена почит на филмовата легенда Бардо, която почина в неделя на 91-годишна възраст. Петицията обаче предизвика възражения от леви политици, отбелязва Би Би Си.

„Франция има задължението да почете своята Мариан“, каза Сиоти, визирайки емблемата на френската свобода. Лицето на Бардо беше избрано да я представи през 60-те години на миналия век.

Петицията, стартирана от Сиоти, е събрала над 23 000 подписа и има подкрепата на негови съюзници от крайната десница. Но лидерът на социалистите Оливие Фор посочи, че такъв акт е запазен само за „изключителни заслуги към нацията“. Бардо беше емблематична актриса, но също така тя „обърна гръб на републиканските ценности“, припомни той, цитиран от Би Би Си.

Брижит Бардо беше обявена от президента на Франция Еманюел Макрон за „легенда на века“, която въплъщава живота и свободата. Сиоти, който оглавява формацията „Съюз на десните за Републиката“, призова държавния глава да организира национално погребение за звездата.

Сиоти каза, че Франция трябва да почете жената, която донесе на родината си изключително международно признание и активно помогна в борбата за свободата на жените и правото на аборт, отбелязва Би Би Си.

Междувременно кметът на Ница Кристиан Естрози обяви, че градът ще нарече и „емблематично място“ в памет на Бардо.

Актрисата явно е предопределена да остане противоречива личност и след смъртта си, каквато е и приживе, отбеляза Би Би Си. Актрисата, както припомня и Фор, е осъждана пет пъти за подбуждане към расова омраза. Тя стана известна както със симпатиите си към крайнодесните, така и с любовта си към животните. Някои от нейните забележки бяха насочени към мюсюлманите, а други обиждаха жителите на френския остров Реюнион в Индийския океан, припомня още Би Би Си.