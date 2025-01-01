Баща и син са задържани за въоръжения грабеж в магазин в София, извършен с автомат „Калашников“ и заплахи за взривяване на граната, съобщиха от СДВР. Нападението е станало снощи около 19:15 ч., като от обекта са отнети около 2200 лева, а двамата заподозрени са арестувани и остават в ареста за 72 часа. Това разкриха властите на брифинг относно въоръжения грабеж, извършен в магазин в София.

„Около 19:15 часа влизат в магазин с автомат „Калашников“ и заплашва продавачката с думите „Ще те убия, това е обир, давай парите“. Тя отказва да му даде парите, но след това той я заплашва, че ще взриви граната, след което тя вече му е предала парите“, каза заместник-градският прокурор на София Георги Мойсев.

Лицето напуснало местопроизшествието с автомобил, управляван от друг човек. Двамата извършители, които са баща и син, са задържани за 72 часа.

Ще им бъде внесено искане за постоянен арест на 1-ви януари.

„65-годишният баща е установен в домашния им адрес. 45-годишният син, е бил задържан на бул. „Христо Ботев“ в София. Колата е иззета“, каза г-н Емилов - началник на Сектор „Грабежи“ в СДВР.

Назначени са експертизи, които да установят дали оръжията са истински. Откраднатата сума е около 2200 лева, бащата не е криминално проявен, но синът има множество криминални регистрации - за убийство при непредпазливост при телесна повреда, неверни съобщения, закана за убийство, нанасяне на телесна повреда в условия на домашно насилие. Извършителят е осъждан за убийство през 2000 г., което е извършил, лежал е 15 години в затвор, след което е осъждан още 2 пъти на „лишаване от свобода“ ефективно и е излязъл от затвора преди половин година.