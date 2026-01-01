Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 4 март, от 10:00 ч., при предварително обявен дневен ред.

Кабинетът ще обсъди и приеме решения за определяне на председатели на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и на Националната комисия за борба с трафика на хора. Предвижда се също да бъде назначен председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и да бъде отменена т. 2 от Решение № 820 на Министерския съвет от 2025 г.

Йотова след среща със службите: Няма опасност за България, обстановката се следи под лупа

В дневния ред са включени и две точки, свързани с одобряване на позицията на Република България за участие в заседанията на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“ – част „Вътрешни работи“ на 5 март и част „Правосъдие“ на 6 март в Брюксел.

Правителството ще разгледа и проект на постановление за приемане на тарифа, по която партии, коалиции и инициативни комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Сред останалите точки са одобряване на финансиране за Министерството на отбраната за 2026 г., както и определяне състава на българската правителствена делегация за участие в 14-ата Министерска конференция на Световната търговска организация, която ще се проведе от 26 до 29 март 2026 г. в Яунде, Камерун.