Паднали дървета блокираха временно пътя Русе – София, в района на местността 9-ти километър. Силният вятър е повалил три бора, които са паднали на пътното платно и са препречели главния път.

На терен са изпратени два аварийни екипа на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/, както и на пътноподдържащата фирма. В разчистването на участъка се включиха и екипи от Община Русе, макар той да е част от републиканската пътна мрежа, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Очакванията са пътят да е напълно отблокиран около 13:30 часа, към момента движението вече се възстановява поетапно. Понастоящем поривите на вятъра надхвърлят 70 км/ч. в региона.

Проблеми имаше и по пътя Русе – Варна, където по-рано днес паднаха дървета в района на село Писанец. В момента се работи на терен и там.