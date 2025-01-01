Заплащането за паркиране в Русе ще се извършва изцяло онлайн до края на януари 2026 г. Поради извършване на необходимите технически настройки, плащането в брой с левове или евро няма да бъде възможно през първия месец на новата година.



Русенци и гости на града имат на разположение четири начина за заплащане на престоя: чрез SMS съобщение, с банкови карти, безплатното мобилно приложение "PayPark" (достъпно в App Store и Google Play) и чрез сканиране на QR код.



От февруари 2026 г. ще бъде въведена възможност за плащане в брой с единната европейска валута – евро.



Паркирането в града ще бъде безплатно по време на предстоящите празнични дни – от 31 декември до 5 януари.